Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

15.08.2019 20:31
Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rondo oyunuyla başlayan idmanın dar alanda pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın, geniş alanda oynanan oyunla sona erdiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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