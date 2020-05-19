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Medipol Başakşehir'de tüm testler negatif çıktı

Medipol Başakşehir Kulübü; futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'de tüm testler negatif çıktı
19.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:52

Medipol Başakşehir Kulübü; futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, antrenmanlarına iki grup halinde devam edecek.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan COVID-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir."


Kaynak: DHA

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