Medipol Başakşehir'de transfer

Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen Aziz Eraltay'ı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA