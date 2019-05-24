Medipol Başakşehir'de transfer
Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen Aziz Eraltay'ı transfer etti.
Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen Aziz Eraltay'ı transfer etti.
Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kaynak: AA
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