Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman kenar organizasyonları çalışılmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Yıldız futbolcu Edgar Ie sezonu kapattı

Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Yıldız futbolcu Edgar Ie sezonu kapattı

 Trabzonspor taraftarı sinirden çılgına döndü! Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde

Trabzonspor taraftarı sinirden çılgına döndü! Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde

 Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title