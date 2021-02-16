Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
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Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

16.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:06
Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Göztepe karşısında az süre alan ve oynamayan oyuncular ise idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra sahada ısınma hareketleriyle süren antrenmanda dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı devam eden oyuncular fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 15.00'te gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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