Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

26.10.2019 14:30
Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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