Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.