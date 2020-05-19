Medipol Başakşehir'de testler negatif Medipol Başakşehir'de dün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Medipol Başakşehir'de dün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Medipol Başakşehir'den yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Covid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA