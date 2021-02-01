Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman getirildi

01.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:38
Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman getirildi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde açıklamada bulunan Aykut Kocaman'ın Başakşehir Ailesi'nin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirttiği aktarıldı.

Başkan Gümüşdağ da Aykut Kocaman'ın Türkiye'nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir Ailesi'ne çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan Avrupa'daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman'ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim. Ligdeki sıralamamız ve takımımızdaki sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemde görevi devraldı. Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman'a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Sezen Aksu Özcan Deniz Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:38:27. #1.14#
title