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Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

25.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:44
Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

Medipol , 27 Şubat Perşembe günü sahasında ekibi ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'de dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Pas oyunu ile süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Sporting Lizbon maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: AA

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