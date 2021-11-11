Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, dar ve geniş alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Junior Caiçara'nın takımla antrenmana katıldığı, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu ve Edin Visca'nın ise fizyoterapist eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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