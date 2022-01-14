Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk idmanına çıktı

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler, ilk idmanına çıktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Salonda ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ile devam etti. Turuncu-lacivertliler daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı sonlandırdı. Takıma yeni dahil olan Serdar Gürler de turuncu-lacivertli ekiple ilk idmanı gerçekleştirdi.