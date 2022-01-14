Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk idmanına çıktı

Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk idmanına çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler, ilk idmanına çıktı.

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler, ilk idmanına çıktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Salonda ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ile devam etti. Turuncu-lacivertliler daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı sonlandırdı. Takıma yeni dahil olan Serdar Gürler de turuncu-lacivertli ekiple ilk idmanı gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.


Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk idmanına çıktı

Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk idmanına çıktı

Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk idmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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