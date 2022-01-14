Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak turuncu-lacivertli ekibin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenmanı, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Salon çalışmasıyla başlayan idman, rondo çalışmasıyla sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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