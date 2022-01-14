Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak turuncu-lacivertli ekibin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenmanı, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Salon çalışmasıyla başlayan idman, rondo çalışmasıyla sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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