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Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile yapacağı J Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

25.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:16
Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları

Medipol , UEFA Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi ile yapacağı J Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı.

Öte yandan idmanı, Medipol Başakşehir taraftarı da takip etti. Teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Roma mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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