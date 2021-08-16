Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı
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Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael ile yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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