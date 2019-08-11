Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

11.08.2019 00:10

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 oyunuyla devam ettiği ve taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA