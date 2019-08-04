Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İdmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla tamamlandığı kaydedildi.
Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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