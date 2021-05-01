Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas ve üç grup halinde 5'e 3 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

Hasan Ali ve Carlos Ponck'un fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Sezonu kapatan Giuliano ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Fredrik Gulbrandsen'in ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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