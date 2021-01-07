Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada koşu ile başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idman sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul