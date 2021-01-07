Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

07.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:46
Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada koşu ile başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idman sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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