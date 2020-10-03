Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor
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Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor

03.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:14
Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor

Süper Lig'in 4. hafta maçında ağırladığı Göztepe ile 0-0 berabere kalan son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor.

Süper Lig'in 4. hafta maçında ağırladığı Göztepe ile 0-0 berabere kalan son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor.

Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakaları kaybeden turuncu-lacivertli takım, 4. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmada daha etkili bir mücadele ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, sahasında bir puana razı oldu.

Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir böylece ilk 4 hafta sonunda hanesine bir puan yazdırırken, Göztepe ise puanını 6'ya çıkardı.

Bu sezon golü yok

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4. karşılaşmada da gol atmayı başaramadı.

Ligin ilk üç haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Göztepe'den üst üste 3. beraberlik

Süper Lig'de sezona Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sonraki üç maçında rakipleriyle yenişemedi.

İzmir ekibi, ligdeki son 3 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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