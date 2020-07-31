Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA