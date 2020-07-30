Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü ve çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA