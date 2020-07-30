Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
30.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:32
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü ve çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA