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Başakşehir, Kopenhag, Futbol, Spor

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:42
Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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