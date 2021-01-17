Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 19. haftasında dün sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, 19 Ocak Salı günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ısınma hareketleri ile başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük