Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
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Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig'in 36. haftasında 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Boli Bolingoli, Hasan Ali Kaldırım ve Cemali Sertel, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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