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Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

25.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:50
Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü 'yı konuk edecek Medipol , hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 pas, top kapma ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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