Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 pas, top kapma ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.