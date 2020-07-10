Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları!
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
10.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:47
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek
Kaynak: Hürriyet