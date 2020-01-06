Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
06.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:02
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanda, futbolcuların salonda denge ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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