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Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

06.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:02
Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

Medipol , sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam ediyor.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçesine bağlı Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanda, futbolcuların salonda denge ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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