Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak

04.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:30

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'de son maçını 28 Aralık'ta oynayan turuncu-lacivertli takımda 7 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Medipol Başakşehir, 13 Ocak'a kadar Maxx Royal'de çalışacak.

İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacak.

Kaynak: AA