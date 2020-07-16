Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
16.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:57
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA