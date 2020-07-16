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Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mesaisi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mesaisi
16.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:57

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: DHA

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