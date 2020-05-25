Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman tesislerindeki idman, koronavirüs önlemleri kapsamında iki ayrı grup halinde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA