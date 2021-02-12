Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

12.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:24
Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile 14 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile 14 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

İdman kanat organizasyonundaki şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Turuncu-lacivertliler, antrenmanın ardından İzmir'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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