Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

11.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:56
Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirirken, sahada ise pas ve top kapma idmanı yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Junior Caiçara, Nacer Chadli, Boli Bolingoli-Mbombo, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren Deniz Türüç ve Giuliano'nun durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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