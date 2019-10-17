Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yaptı.
Medipol Başakşehir, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam antrenmanıyla tamamlayacak.