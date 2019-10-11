Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.
Antrenmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.