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Medipol Başakşehir'de görev değişikliği

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkan Ahmet Ketenci olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.

02.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:53
Medipol Başakşehir'de görev değişikliği

Süper Lig ekiplerinden Medipol 'de profesyonel takımından sorumlu asbaşkan olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.

Konuyla ilgili olarak turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş'nin bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Sn. Ahmet Ketenci Profesyonel Futbol Takımından Sorumlu Asbaşkanlığa, Sn. Fatih Karaca da Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir."


Kaynak: DHA

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