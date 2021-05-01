Medipol Başakşehir'de Giuliano sezonu kapattı

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maç öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Giuliano'nun yapılan kontrolleri sonrasında sezonu kapattığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever