Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas oyunu üzerinde duruldu.
Antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.