Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in üçüncü haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

27.08.2019 13:06
Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in üçüncü haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA
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