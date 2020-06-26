Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
26.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:57
Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yaptığı antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA