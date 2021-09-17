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Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenmanın geniş alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Ahmed Kutucu'nun, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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