Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 3 pasla devam eden idmanın orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu'nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı

 Onunla yarışamıyoruz! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarından daha fazla gol attı

Onunla yarışamıyoruz! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarından daha fazla gol attı

 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Namaz Vakitleri Kylie Jenner Eser Yenenler
Spor Marcao Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatih Terim Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 23:13:33. #1.12#