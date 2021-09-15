Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Üç grup halinde 5'e 3 pasla devam eden idmanın orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu'nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Süha Gür - Spor Haberleri