Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

21.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:28
Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas oyunuyla devam eden idmanın, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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