Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

22.08.2019 13:00

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir ile transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Mevlüt Erdinç yer almadı.

İlk 20 dakikası basına açık olan idmanda futbolcular yarım sahada çift kale el topu maçı yaptı. Daha sonra yandaki sahaya geçen oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA