Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda oyuncuların, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptıkları aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.