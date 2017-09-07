Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana, sakatlıkları süren Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou katılmadı.



Hafif sakatlığı bulunan kaleci Faruk Çakır ise takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.



Turuncu-lacivertle ekip yarın akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.