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Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

AA, Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. İstasyonlu pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Haberler

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