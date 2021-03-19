Medipol Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları

19.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:36
Medipol Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, topla ısınma çalışması yapıldı.

Üç grup halinde 5'e 3 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Ponck ve Rafael'in tedavilerine devam edilirken, Junior Fernandes kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon antrenmanları yaptı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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