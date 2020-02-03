Haberler » Spor » Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı - Spor

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

03.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:42
Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol , Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler