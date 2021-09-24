Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda üç grup halinde 5'e 3 pas çalışması yapıldı. Antrenman hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Sağ kasık adalesinde zorlanma olan Şener Özbayraklı'nın tedavisine devam edildi.

Başakşehir hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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