Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

24.09.2019 16:26
Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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