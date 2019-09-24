Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.